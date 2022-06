Saluzzo: Isiline è main sponsor di "C'è Fermento"

La dodicesima edizione di C’è Fermento, la rassegna tutta dedicata alla birra artigianale di qualità ritorna con un nuovo appuntamento dopo quello dell’estate 2021, che ha portato il pubblico a degustare le varie tipologie di birre tra i palazzi medievali e i giardini dei castelli di Saluzzo e dintorni.



Ora, dopo un anno, la manifestazione è pronta a tornare all’ex Caserma Musso nel polo giovanile rinominato Il Quartiere, riqualificato con importanti lavori nei mesi scorsi e pronto ad accogliere giovani e non solo per quattro giorni di divertimento ed esperienze culinarie. L’evento sarà supportato come Main Sponsor da Isiline, storico provider di servizi Internet, connettività e telefonia, con sede proprio a Saluzzo.



La selezione di birre curata da Francesco Nota e Luca Giaccone porterà nella città del Marchesato 20 birrifici artigianali e 11 cucine provenienti da tutta Italia, dando vita ad uno dei più importanti e rinomati eventi del territorio saluzzese che ogni anno richiama migliaia di appassionati e curiosi.



L’evento è organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni con il Comune di Saluzzo e la condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo, che grazie al supporto di Isiline darà vita ad una manifestazione che segnerà il via dell’estate ai piedi del Monviso: una kermesse attesa da intenditori, birrai e amanti della birra. Inoltre, sarà presente anche uno spazio pensato per le famiglie e i bambini, con zone dedicate ai giochi e alle attività per i più piccoli.



Nell’edizione del 2019, in 4 giorni di Salone, C’è Fermento ha richiamato all’ex Caserma Musso oltre 20mila persone coniugando al meglio alta qualità di cibo e birra, la convivialità e la promozione delle Terre del Monviso, territorio noto in tutta Italia anche per l’importante produzione di birra artigianale che lo caratterizza e contraddistingue.



Proprio alla filiera locale è stata dedicata la “Collaboration Beer”, creata nel birrificio Troll di Vernante con i colleghi di Antagonisti, Baladin, Birrificio della Granda, Kauss e Trunasse: una birra non troppo alcolica, ma profumata e caratteriale ideata con una nuova ricetta dai mastri birrai dei birrifici cuneesi.