Peveragno: proseguono gli appuntamenti con la rassegna "Assaggi 2022-Presenti"

Proseguono per tutto il mese di giugno gli incontri della Rassegna "Assaggi 2022 – Presenti", organizzati dalla Compagnia del Birùn.

Sabato 18 dalle 21.30, nel cortile del B&B ‘RaRità’ in via della Chiesa 16 a Peveragno, sarà presentato il concerto "Come in una fiaba" (edizioni Primalpe) a cura della flautista Sara Bondi, vincitrice di vari premi internazionali e con un’intensa attività di collaborazioni con diverse orchestre in Italia, Austria e Spagna fra le quali l’Orchestra Sinfonica di Madrid e l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

Ispirato al "Viaggio dell’eroe" di Vogler e Campbell gli spettatori avranno la possibilità di vivere un’avventura in prima persona, guidati dalla bellezza della musica e dei testi che la accompagnano, tratti o ispirati dalle poesie della scrittrice Maria Rosaria Memoli.

Gradita la prenotazione al 334.8966480.

Domenica 19, dalle 18,30, è organizzata merenda sinoira a discrezione dei partecipanti sul prato della cappella di San Giorgio sulla collina omonima di Peveragno. A seguire vi sarà concerto dei Baklava Klezmer Soul con coreografie dei Calidè di Prismadanza.

Spiega la presidente Simona Grosso: "La musica della band Baklava Klezmer Soul è perfettamente riassunta nel suo nome, per poi fonderla con altre sonorità, come il famoso dolce Baklava che fa del miscuglio di ingredienti culturali anche molto diversi tra loro, il suo tratto distintivo. I ritmi vorticosi e le melodie frenetiche vengono intercalati da momenti di lirismo e sottolineati dalle coreografie infuocate dei Calidè, a monito e memoria che “ogni San Giorgio ha il suo drago”, oggi come ieri, qui come altrove".