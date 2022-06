Tutti nei vigneti per "Cammina Clavesana" in programma il 19 giugno

Domenica 19 giugno torna "Cammina Clavesana", in occasione di Sapori di Langa, la festa del paese. È il primo appuntamento del 2022 per vivere un’esperienza autentica e all’aria aperta tra i filari della Cantina Produttori in Clavesana.

Il programma prevede:

ore 9 ritrovo alla chiesa Sant’Antonio di Clavesana (frazione Sbaranzo)

ore 9,30 partenza camminata tra i vigneti

ore 11 arrivo nella ex scuola elementare in frazione Surie dove ci sono i vigneti sperimentali della cantina. Piccolo rinfresco.

ore 12 ritorno a Clavesana con possibilità di pranzo street food langarolo a cura della Pro loco.

Dotazione consigliata: scarpe da trekking, una borraccia con acqua fresca e un cappellino. La camminata è gratuita. Per prenotare chiamare lo 0173 790451 o scrivere a info@inclavesana.it

Altri appuntamenti alle Surie con i Produttori di Clavesana: il 25 giugno la Festa d’estate “Degustando sotto le stelle” con cena dalle 20 e il 16 luglio “Terra, cielo e altre storie”, rassegna cinematografica itinerante del documentario d’autore a cura del regista langarolo Remo Schellino.