Amministrative a Cuneo, SìAmo Cuneo: "Nostra lista parte integrante del ritorno del centrodestra competitivo in città"

La lista "SìAmo Cuneo", in sostegno al candidato sindaco Franco Civallero, esprime grande soddisfazione per un risultato storico come il ballottaggio, che vede dopo venti anni un ritorno di un centrodestra competitivo e getta le basi per costruire anche nel capoluogo uno schieramento moderato che non sia più solo appannaggio di chi ha governato la città negli ultimi dieci anni. Siamo lieti che diversi elettori abbiano compreso la qualità della nostra lista, fatta di persone moderate, responsabili ed educate, che portano questi valori come ingredienti essenziali per una vera buona politica, quella di chi sa battersi per la comunità mantenendo sempre lo stile e la compostezza.



Come da programma, siamo pronti a sostenere quanto è stato posto nel mandato del centrodestra anche al ballottaggio, con convinzione e impegno nel valorizzare le competenze che il centrodestra può mettere in campo e, sebbene sia innegabile che Patrizia Manassero parta con un forte vantaggio, a differenza sua noi siamo aperti al dialogo e ad un confronto costruttivo con le tante anime che hanno composto la opposizione a questo ultimo governo cittadino e diciamo loro che ogni voto per un cambiamento per la città è un voto da dare a chi sosterrà Franco Civallero, in quanto solo una guida come quella del centrodestra potrà portare a miglioramenti, dalla sicurezza al recupero delle attività commerciali.



Auspichiamo quindi che tutti quelli che non si sono riconosciuti in questi cinque anni di governo cittadino Borgna-Manassero, il prossimo 26 giugno facciano una scelta coerente e sostengano la nostra coalizione che saprà anche farsi portavoce di diverse delle istanze, legittime, che diversi esponenti della opposizione cittadina hanno portato in questi anni di consiglio comunale.



Laura Menardi

Avignone Renato

Beccaria Elisa

Botasso Giorgia

Bove Marco

Bozzone Antonella

Campana Paolo

Carta Davide

Cesano Maria Grazia

Cincotti Silvana

Civallero Mavy

Croce Nicoletta

Dao Luca

Donzino Demis Luca

Formento Carlos

Gaggero Nicolò

Gallo Verra Pergiorgio

Greca Iris

Marzetti Bruna

Mazzù Matteo

Musso Mario

Pezzimenti Francesco Antonio

Ristorto Christian

Scaletta Saverina

Sculli Francesco

Silvestro Fulvio

Vespasiano Mattia

Lorenzo Pallavicini