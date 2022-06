Saglione al ballottaggio a Savigliano: «2.741 volte grazie!»

Semplicemente grazie. Non c’è altro da dire. A Savigliano il 12 giugno la vera novità è stato il bel risultato di Gianfranco Saglione e della coalizione a suo sostegno, fatta di volti nuovi, di tanti giovani, di persone di esperienza e di conferme di amministratori che hanno avuto significativi consensi. Era una sfida difficile arrivare al ballottaggio, per nulla scontata.

La formula vincente è stata il giusto mix fra rinnovamento ed esperienza, guidato dalla concretezza e competenza del candidato Sindaco.

Concretezza di un programma con priorità chiare: nuovo Ospedale senza se e senza ma, una città fiorita e pulita, in cui ci si muova con maggiore facilità ampliando le aree pedonali e organizzando meglio i parcheggi. Investimenti negli impianti sportivi e nel polo fieristico ritrovando attrattività turistica e commerciale puntando su eventi di rilievo.

Competenza e forza di un gruppo coeso, senza ambiguità, con un candidato veramente civico che non ha bisogno di mascherarsi perché orgoglioso di chi lo sostiene, aperto all’ascolto e pronto a conquistare la fiducia di chi ha votato diversamente la scorsa domenica, per essere il Sindaco di tutti nel prossimo quinquennio dove ci saranno opportunità che solo la concretezza di chi ha una esperienza solida di amministrazione come Gianfranco Saglione potrà cogliere fino in fondo.

Insomma, insieme al nostro grazie, c’è la voglia di portare a termine il progetto che abbiamo iniziato, di metterci subito al lavoro, di non perdere tempo. Dedicheremo i prossimi giorni che ci separano dal ballottaggio per convincere gli indecisi, per recuperare chi nel primo turno non si è sentito coinvolto e non è andato a votare e per spiegare perché la vera novità è Gianfranco Saglione. Al ballottaggio del 26 giugno facciamo vincere la concretezza e la competenza che serve a Savigliano!