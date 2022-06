Cucina, giocoleria e danza: festa di fine anno per 250 ragazzi del Cravetta-Marconi di Savigliano (FOTO)

Una festa di fine anno scolastico a base di cucina, giocoleria e danza. È quella vissuta nei giorni scorsi da ben 250 studenti dell'istituto “Cravetta-Marconi” di Savigliano – classi prime, seconde e terze – che hanno salutato l'ultimo suono della campanella nel giardino di palazzo Longis di Oasi Giovani.

La giornata è stata l'evento conclusivo di “Feel good”, iniziativa realizzata nell'ambito del progetto “Monitor” e realizzata con finanziamenti ministeriali per implementare l'offerta formativa. Tre i partner del progetto: Oasi Giovani, Educativa di strada e Voci Erranti. Oltre a queste realtà, gli studenti del Cravetta hanno trovato ad attenderli a palazzo Longis anche tante altre associazioni e persone che operano sul territorio. Come Fuma che n’duma, Espansione ludica, Sole Manassero, Pier Paolo Longoni, Antonella Bianco, Andrés Schlein: durante l’anno scolastico hanno condotto vari laboratori pomeridiani con gli studenti e i giovani.

Gran parte dei laboratori alla festa finale è stata curata da Oasi Giovani, che ha dato una mano nel realizzare l'evento (in particolare tramite il progetto “Oceano”): dalla cucina al lindy hop, dalla giocoleria all'aesthetic dance.

"Tante realtà – commentano gli organizzatori – si sono unite perché i ragazzi potessero condividere materiali e competenze acquisite, creare comunità e sperimentarsi in attività creative. Un bel modo per i giovani di vivere la città e salutare in modo festoso l'arrivo delle vacanze".