La trasformazione dei prodotti ortofrutticoli: incontro organizzato dal Polo AGRIFOOD al MIAC

Come trasformare la frutta e gli ortaggi del territorio, utilizzando le tecnologie di cui oggi possiamo disporre per valorizzarli al meglio?

Per scoprirlo, approfondendo un tema di grande rilevanza per le realtà che operano nel settore agroalimentare, va appuntata sul calendario la data di martedì 21 giugno, quando a Cuneo, in frazione Ronchi (via Bra 77), presso il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo, andrà in scena il Living Lab, un evento studiato e realizzato proprio con l’obiettivo di accrescere le conoscenze degli addetti ai lavori per quanto riguarda le trasformazioni dei prodotti ortofrutticoli.

L’incontro, che si svolgerà in presenza, è organizzato dal MIAC – Polo AGRIFOOD, con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e di Durfo Academy, nell’ambito del progetto ALPIMED INNOV.



Sarà un’occasione imperdibile per le tante aziende agroalimentari presenti sul territorio, con l’obiettivo di fornire un inquadramento generale a chi vuole approcciarsi al mondo della produzione di trasformati a base vegetale o approfondimenti a chi già opera in questo settore. Si parlerà delle tecniche di trasformazione di frutta e ortaggi in prodotti a maggior valore aggiunto, analizzando più aspetti: dai principali processi di trasformazione, ai tipi di locali e alle attrezzature da scegliere per realizzare un laboratorio, adatto anche a produzioni su piccola scala, per concludere con l’approfondimento di alcuni aspetti normativi e di conformità legale molto utili per chi opera in questo ambito.



Il Living Lab “Trasformazione dei prodotti ortofrutticoli” si svolgerà nella mattinata di martedì 21 giugno, dalle ore 9 alle 12.30. Per informazioni e iscrizioni, entro lunedì 20 giugno, è possibile inviare una mail a eventi@poloagrifood.it o telefonare al numero 0171 43055.