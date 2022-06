Un'estate di corsa per il podista Antonio Lattarulo che invita ad allenarsi con lui

Un’estate di allenamento, per prepararsi alla 500 km. Antonio Lattarulo, l’ultra maratoneta vincitore in diverse competizioni internazionali di podismo, continua la sua corsa sulla strada della solidarietà, e si prepara per la Monticello d’Alba - porto di La Spezia andata e ritorno in programma a maggio 2023 . Un’iniziativa benefica i cui proventi saranno devoluti alle onlus "La Collina degli Elfi" di Govone e "Voce al silenzio" di Torino.

E, per riuscire nell’impresa solidale, il runner invita gli appassionati a partecipare a due eventi di preparazione. Si corre l’8 e il 9 luglio da Monticello d’Alba a Varazze per 104 km. Il 27 agosto da Ricca d’Alba a Madonna del Todocco e ritorno per 76 km: un evento che festeggia i dieci anni.

Si conclude il 1° e 2 ottobre con la “Bar to Bar” di 137 km che Lattarulo farà in un’unica tappa (7 soste previste nel percorso normale).

Le tappe di allenamento sono aperte a tutti i podisti che vogliono mantenersi in forma e passare giornate sempre all’insegna della solidarietà e dell’amicizia.