Triathlon cuneese protagonista a Targu Mures, i fratelli Demarchi brillano con la squadra nazionale (FOTO)

Nello scorso fine settimana si sono svolti a Targu Mures, in Romania, i campionati mondiali di Duathlon assoluti (élite) e giovanili.

Nella giornata di venerdì Eleonora Demarchi ha confermato il risultato ottenuto lo scorso anno in terra spagnola conquistando una splendida medaglia di bronzo. Una gara difficile e subito un po’ in salita per Eleonora che già dopo poco tempo si trovava nel secondo gruppetto di atlete. Buona la sua reazione nella frazione in bicicletta nella quale riusciva a riagganciare il gruppetto di testa. Nella frazione finale di corsa si scatenava la bagarre con atlete di prestigio nelle prime posizioni e la giovane atleta cuneese, portacolori del Cuneo 1198, riusciva a contenere gli attacchi e a difendere con autorità uno splendido terzo posto finale.

Domenica si è invece svolta la Duathlon Mixed Relay 2x2, impegnativa gara a staffetta a coppie che, nella categoria élite, vedeva impegnato (per la prima volta nella categoria assoluta) il giovane atleta cuneese Alberto Demarchi in coppia con Giorgia Priarone della società 707. Gara molto impegnativa resa ancora più difficile dalle alte temperature. Demarchi partiva molto forte mantenendo le prime posizioni sia nella prima frazione di corsa che in quella in bici, perdeva invece leggermente contatto con il gruppetto dei migliori nella seconda frazione a piedi. Buona frazione della Priarone che, pur facendosi raggiungere da alcune atlete, riusciva a restare nel gruppo delle immediate inseguitrici. Nella seconda parte di gara Alberto Demarchi si dimostrava all’altezza dei migliori con ottimi tempi sia nella corsa che nel ciclismo, consegnando il testimone alla compagna a poca distanza dai primi. Il finale è stato tutto dell’atleta italiana che ha corso una frazione bici ed un’ultima frazione di corsa esemplari con un grande recupero che ha consentito alla coppia azzurra di conquistare uno splendido secondo posto e la medaglia d’argento.

La gara a staffetta ha visto protagonista anche Eleonora Demarchi in coppia con il giovane Ferrarese Nicolò Astori che, dopo aver condotto per più di metà gara, a causa di un problema in “zona cambio” che li ha penalizzati, hanno concluso la gara al terzo posto finale che però, a causa del regolamento che non consente la premiazione di due squadre della stessa Nazione, non è stata premiata con una meritatissima medaglia. Ancora una trasferta internazionale con grandi successi per i giovani fratelli Demarchi e per il Cuneo 1198, frutto dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico del Triathlon cuneese che vede sempre maggiore entusiasmo ed interesse con notevole incremento del numero dei giovani che si avvicinano a questa disciplina sportiva.