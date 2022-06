A Mondovì arriva Herem, la mostra fotografica di Lorena Durante e Samuele Silva

Sabato 18 giugno alle ore 17 nell'Antico Palazzo di Città a Mondovì, Lorena Durante e Samuele Silva presenteranno Herem, il loro ultimo progetto fotografico. Herem è una parola ebraica di origine antichissime teorizzata nel Deuteronomio e designa uno spazio sacro intoccabile di proprietà divina, non "consacrato" a Dio come si potrebbe pensare, ma bensì colpito da un anatema e destinato alla sua radicale distruzione.



Il progetto dei due fotografi racchiude il lavoro e le ricerche di due anni ed è concentrato, come è facile intuire, sugli edifici sacri, in larga parte Piemontesi.



Una mostra interattiva che oltre alle foto, esposte in grande formato, porterà il visitatore a seguire i due fotografi nelle loro esplorazioni urbex: infatti ad ogni singola immagine è associato un qr-code che permetterà di osservare le foto e le storie collegate all'evento.



Verrà inoltre presentato il libro fotografico con tutte le immagini dei luoghi sacri visitati che si avvale della prestigiosa collaborazione di Piergiorgio Odifreddi, che definisce il significato del termine Herem, e del teologo Enzo Bianchi che con una chiosa finale completa il percorso degli autori.



La mostra resterà aperta dal 18 al 26 giugno con gli orari che troverete sul sito Herem.it.