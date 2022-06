Limone Piemonte: sabato 18 giugno appuntamento con la 22^Granfondo “La Via del Sale”

Torna sabato 18 giugno a Limone la Granfondo “La Via del Sale”, gara di mountain bike giunta alla 22esima edizione che ogni anno richiama centinaia di bikers appassionati di sfide off-road.

La storica competizione, che inaugura come di consueto la stagione limonese degli eventi sportivi, presenta nuovi tracciati e si svolgerà quest’anno di sabato per permettere ai bikers di godere la domenica dello spettacolare paesaggio dell’Alta Via del Sale.

La gara prevede anche quest’anno due percorsi. Il primo, la Granfondo, 54 km con dislivello di 2.160 metri, propone un percorso allungato rispetto alle passate edizioni, ma alleggerito di alcuni tratti di salita, con passaggio in prossimità dei Forti Ottocenteschi del Colle di Tenda sullo spartiacque italo-francese. Partenza alle 10 dal centro storico di Limone. La Granfondo rappresenta anche la quinta tappa del circuito off road della Marathon Bike Cup e una delle prove del Prestigio 2022 di MTB Magazine.

Il secondo itinerario, la Mediofondo, 33 km e dislivello positivo di 1.150 metri, ricalca in forma ridotta quello della Granfondo. Partenza da Limone 1400 alle 11.Come di consueto, a corollario della manifestazione ci sarà un momento dedicato ai giovani bikers. Sabato 18 giugno alle 16, dopo la Granfondo, si terrà in zona Maneggio la Baby Cup, aperta ai ragazzi dai 5 ai 12 anni che potranno sfidarsi su un circuito in erba con chilometraggi differenziati in base all'età.

Iscrizioni nei giorni precedenti (tel. 388 1616182) e il sabato pomeriggio direttamente al Maneggio a partire dalle 15. Al termine della Baby Cup, saranno proprio i giovani bikers a consegnare i premi ai vincitori della Granfondo e della Mediofondo. A pranzo Pasta Party nei ristoranti del centro storico, mentre in orario aperitivo ci saranno musica e intrattenimento con dj set in Piazza del Municipio.

Per i partecipanti prevista la possibilità di acquistare a prezzo agevolato un pacchetto soggiorno con pernottamento di due notti a Limone, che prevede la domenica un’escursione lungo l’Alta Via del Sale, con pranzo al rifugio Don Barbera e noleggio e-bike gratuito per gli accompagnatori.

Info e iscrizioni: www.laviadelsale.com

In concomitanza della manifestazione, sabato 18 giugno è in programma con un weekend motor free l’apertura di stagione dell’Alta Via del Sale, la spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi e Francesi al Mare Ligure, snodandosi tra i 1.800 e i 2.100 metri di quota lungo lo spartiacque alpino principale presso il confine italo-francese. Apertura mezzi motorizzati da lunedì 20 giugno. Il transito sarà aperto nei mesi estivi a pedoni, ciclisti e mezzi a motore, questi ultimi con ingressi contingentati.

Info: www.altaviadelsale.com

Sempre sabato 18 giugno dalle 16 alle 19 in in Piazza San Sebastiano animazione per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

Info: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – www.limonepiemonte.it.