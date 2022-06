Affidati i lavori per cinque maxi cantieri a Mondovì: tra questi riqualificazione del Borgheletto e la messa in sicurezza della collina di Piazza

Sono stati affidati in chiusura dell'amministrazione Adriano, lo scorso giovedì 8 giugno, i lavori per cinque maxi cantieri che nei prossimi anni ridisegneranno il volto della città di Mondovì.

RIQUALIFICAZIONE BORGHELETTO

Uno tra i più attesi riguarda la riqualificazione dell’antico rione del Borgheletto, un progetto da 2 milioni di euro che comprende via Beccaria, via Alessandria, piazza San Pietro, vicolo Martinetto, via Meridiana, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro da dove il percorso si ricongiungerà alla già rinnovata via Sant’Agostino. L'intervento prevede inoltre il rifacimento della pavimentazione con cubetti in pietra di Luserna e lastre del medesimo materiale in prossimità di piazzette e incroci, dell’arredo urbano e dell’illuminazione. Previste alcune modifiche alla viabilità con la pedonalizzazione da piazza Roma a piazza Cesare Battisti e il ripensamento dei parcheggi.

Impresa Affidataria: L.M.G. Building srl di Corteno Golgi (Bs);

Importo progetto: 2.000.000,00 euro;

Importo lavori: 1.530.000,00 euro,

Tempo utile: 390 giorni.

TEATRO SOCIALE

E' anche il momento del Teatro Sociale e del comprensorio della ex caserma reale dei Carabinieri.

Quasi sconosciuto alle nuove generazioni, nonostante la sua ubicazione in via Della Scuole, il Teatro sociale ora potrà essere riscoperto. I lavori prevedono la realizzazione di un affaccio pubblico attraverso il quale cittadini e turisti potranno visitare il bene culturale, accedendo sopra allo spazio scenico e restando sospesi, in un luogo a cavallo del tempo. I lavori seguono quelli di messa in sicurezza avviati nel 2020 dall’Amministrazione che avevano portato alla messa in sicurezza della facciata e della copertura (leggi qui).

Impresa Affidataria: Edilmongia Snc di Mombasiglio (CN);

Importo progetto: 140.000,00 euro;

Importo lavori: 100.000,00 euro;

Importo contrattuale 98.163,39 euro;

Tempo utile: 90 giorni.

MESSA IN SICUREZZA COLLINA DI PIAZZA

Buone notizie anche per il consolidamento del versante nord-ovest della collina di Piazza finanziato con fondi Rendis (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo).

L’opera prevede, a seguito di lavori preliminari di preparazione, la messa in opera di tre ordini di palificate tirantate per il consolidamento dell’accumulo di frana attivo a valle dell’istituto Giolitti Bellissario e la posa di un ordine di palificate tirantate ai piedi della cinta muraria storica. L’efficacia è supportata da sistemi di drenaggio, quali trincee drenanti localizzate nei punti a maggior evidenza di concentrazione di acque sotterranee, da una rete di cunette superficiali di raccolta delle acque abbinate a una rete di dreni tubolari armati. La regimazione idraulica, prevede di creare linee di scolo delle acque bianche separate dalle acque nere. È prevista altresì la captazione con vasche di raccordo sotto il muro dell’ex ospedale. A valle di queste si sviluppa un dissipatore a salti successivi in calcestruzzo armato, ove le acque sono poi incanalate in una condotta sotterranea. Lo scarico delle acque nel torrente Ellero sarà eseguito per mezzo di uno scaricatore a salti successivi a cielo aperto in calcestruzzo, con riprofilature e consolidamento superficiale del versante in terra rinforzata.

Impresa Affidataria: Co.Ma.C. Srl di Romano d’Ezzelino (Vi);

Importo progetto: 4.700.000,00 euro;

Importo lavori: 3.429.528,38 euro;

Importo contrattuale 3.192.715,45 euro;

Tempo utile: 300 giorni.

PISCINA LUDICA SANT'ANNA

Affidati anche i lavori per la realizzazione della piscina ludica di Sant’Anna Avagnina, intervento realizzato con il finanziamento della Fondazione Crc.

La nuova piscina avrà scopo ludico-ricreativo, non agonistico, e sorgerà vicino al centro polivalente di Sant’Anna. Prevede la realizzazione di due vasche, ingresso con lavapiedi e doccia e spazi esterni oltre ai locali tecnici, spogliatori con armadi a chiave e i locali riservati per il personale.

Impresa Affidataria: Siber Costruzioni Srl di Villanova Mondovì (CN);

Importo progetto: 400.000,00 euro;

Importo lavori: 310.650,00 euro;

Importo contrattuale 307.533,70 euro;

Tempo utile: 180 giorni.

SCARICATORE

Infine, un'opera attesa da anni, lo scaricatore di piena delle acque bianche del Canale Carassone nel rione Ferrone-Altipiano (Fase 1)

L’opera prevede la realizzazione di un collettore sotterraneo per le acque bianche che partendo da parco Europa sfocerà nel torrente Ellero permettendo di scaricare le acque in caso di piena. I lavori prevedono la realizzazione di uno scavo armato e la collocazione della tubazione di diametro compreso tra 1,60 metri e 1,80 metri che partirà da dalla rotonda di corso delle Alpi/via Ortigara, attraverserà parco Europa verso via Arciprete, viale Vittorio Veneto, attraversamento della ex sede ferroviaria e sbocco nel torrente Ellero. Il collettore potrà garantire una portata massima di 7 metri cubi d’acqua a secondo.

Impresa Affidataria: MVS Environmental Group Srl di Bella (PZ)

Importo progetto: 2.100.000,00 euro;

Importo lavori: 1.799.000,00 euro;

Importo contrattuale 1.498.820,12 euro;

Tempo utile: 300 giorni.