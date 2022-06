Boves, i commercianti impegnati per abbellire la città in occasione del Giro d'Italia Under 23

Boves, per i passaggi del Giro ciclistico d’Italia giovani Under 23 si è addobbata di biciclette rosa sulle rotonde ed in concentrico, identiche a quelle che accolsero il Giro principale a Cuneo a maggio.

Impegnati i giovani disponibili, componenti della Associazione dei commercianti de "La Sporta".

In un Comune nel quale tante frazioni fondano la loro Pro Loco, non si è ancora ricreata, dopo le dimissioni, pre-pandemiche della precedente, una Pro Loco del concentrico: si chiedequindi alla Sporta di ricoprire anche questo impegnativo ruolo che, in quanto Associazione di commercianti, non è proprio "del mestiere", ma a cui in qualche modo spesso provvede.