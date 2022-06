Bra, il Santuario antico della Madonna dei Fiori torna a splendere nel suo color ocra

Per chi non fosse sul pezzo, ricordiamo che la Madonna dei Fiori, patrona di Bra, intervenne per salvare la giovane Egidia Mathis ed il piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora è invocata la grandezza della Vergine con canti e arte. In suo onore anche gli stupefacenti mosaici di padre Rupnik, che ci ricordano la storia risalente al 29 dicembre 1336.