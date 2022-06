Carenza idrica, l’Amministrazione di Mondovì accanto ai Consorzi irrigui

La prolungata assenza di precipitazioni e la perdurante situazione di siccità nei territori del Cuneese, così come nel resto del Paese, sta mettendo in grave difficoltà il sistema idrico locale.



I cambiamenti climatici in atto, infatti, hanno un impatto sulle pianure cuneesi in termini di quantità, qualità e stagionalità della risorsa idrica, con implicazioni dirette sui regimi di deflusso lungo i corsi d’acqua, sui rischi naturali e sulla disponibilità di acqua.



Conscia delle difficoltà attraversate sia dai Consorzi di gestione delle acque sia dagli operatori del comparto agricolo, l’Amministrazione comunale intende avviare con essi la più ampia collaborazione al fine di individuare politiche virtuose di gestione delle acque.



Per tradurre in realtà questo impegno – come inserito nel programma elettorale del “Patto Civico” e approfondito in campagna elettorale – il nuovo sindaco Luca Robaldo ha contattato i consorzi irrigui di II grado Ellero e Pesio con l’obiettivo di stabilire eventuali strategie volte al risparmio e alla tutela delle risorse irrigue, monitorare costantemente l’andamento delle portate disponibili ed erogate, avviare un confronto tra i vari soggetti in merito alle situazioni di criticità e coordinare eventuali interventi d’urgenza nel caso la situazione di siccità dovesse proseguire.