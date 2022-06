La tartufaia didattica di Vezza si prepara per accogliere i turisti

I lavori si sono resi necessari a seguito della richiesta (da parte di turisti) di ricerche del tartufo simulate all’interno delle loro escursioni nel Roero e in collaborazione con l’ A. R. C.A.

Il Municipio precisa che per poter accedere con i gruppi nella tartufaia è necessario chiedere l’autorizzazione al Comune di Vezza in orario di ufficio al numero 0173.65022 oppure al 349.7390351 referente per il Museo.