Ritorna il festival outdoor dell'Alta Langa

Il 25 e il 26 giugno prossimi l’Alta Langa accoglierà presso la struttura polifunzionale “Rifugio la Pavoncella” di Camerana i partecipanti alla seconda edizione del Festival Outdoor con la possibilità di partecipare gratuitamente ed accompagnati da guide certificate a numerose attività outdoor pensate per famiglie e praticanti esperti.

Il Presidente “Dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia l’Unione Montana Alta Langa ha voluto organizzare nuovamente questa manifestazione che ha come obiettivo offrire la possibilità al maggior numero di persone di scoprire il nostro territorio e di avvicinarsi alle pratiche sportive, a tutti i livelli praticabili all’aperto.”

L’attenzione è rivolta alle famiglie con bambini ai quali verrà offerta la possibilità di avvicinarsi alla mountain-bike, a chi vorrà provare l’esperienza della e-bike sul territorio ed anche ai praticanti esperti, con percorsi di difficoltà e di lunghezza differenziate. Sarà possibile conoscere e praticare il nordic-walking e affrontare trekking a piedi, anche con l’opportunità di scoprire la flora locale. La nostra visione dell’outdoor a 360° ci porterà a sperimentare la pratica yoga nel bosco e domenica è prevista un’attività (pink e-bike) riservata al gentil sesso con una guida rosa. Non mancherà un momento di analisi e riflessione con esperti del settore sulle dinamiche del turismo outdoor e sostenibile con un convegno che si svolgerà sabato pomeriggio.

Per non dimenticare che siamo in Alta Langa sabato sera al termine delle attività si svolgerà il “Plin Party” e a seguire una serata con l’accompagnamento di Radio Valle Belbo.

La manifestazione si concluderà domenica pomeriggio con una “Merenda Sinoira”.

Il Presidente “Ci auguriamo di poter accogliere tanti partecipanti, turisti, ma anche abitanti dell’Alta Langa che possano vedere il loro territorio con nuove prospettive.” Aggiunge il Consigliere Delegato alla promozione turistica e Sindaco di Serravalle Davide Falletto “L’organizzazione del Festival Outdoor, curata dal servizio turistico dell’Unione Montana Alta Langa vede quest’anno la collaborazione con “Piemonte Outdoor”. Siamo stati selezionati come una delle 5 tappe piemontesi della “Caccia al Tesoro alla scoperta del territorio piemontese”, che si svolgerà domenica 26 su un percorso di 28 km."

La collaborazione con “Piemonte Outdoor” conferma la vocazione del nostro territorio al turismo outdoor, soprattutto in relazione all’importantissimo percorso escursionistico, ricompreso nella rete regionale e gestito direttamente dall’Unione mediante il servizio turistico affidato esternamente: la Grande Traversata delle Langhe (GTL) e la rete dei sentieri che dalla stessa si dipartono e percorrono tutto il territorio dell’Unione. La rilevante crescita del flusso turistico nel 2021 rispetto ai dati del 2019 (Fonte: Osservatorio Turistico Regionale – VisitPiemonte DMO) indica chiaramente che la risorsa outdoor e il turismo sostenibile diventano sempre più motore economico del nostro territorio. L’obiettivo delle politiche e delle iniziative dell’Unione Montana Alta Langa è proprio il supporto alle iniziative che possono incrementare l’economia turistica in una prospettiva di sviluppo di tutto il nostro territorio”.

Il programma dettagliato sarà diffuso a breve e disponibile sul sito dell’Unione Montana Alta Langa www.unionemontanaaltalanga.it.