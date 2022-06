Saluzzo, i voucher del comune per l'estate ragazzi a 199 famiglie e 248 bambini

Utenti quasi raddoppiati rispetto al 2021 e quadruplicati confrontando i dati con il 2020. Sono 248 fra ragazze e ragazzi coloro che beneficeranno del voucher comunale per partecipare alle varie attività di Estate ragazzi convenzionate che sono state avviate proprio in questi giorni, dopo la fine delle lezioni. Le richieste pervenute in municipio sono state 287, numero da cui si sono sottratte le persone non residenti in città e chi aveva morosità con il Comune (ad esempio tasse o tributi non pagati).

Le famiglie interessate dalla proposta sono 199. L’Amministrazione civica del sindaco Mauro Calderoni sosterrà una spesa totale di 32760 euro per soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto. La “platea” dei beneficiari possibili ed effettivi è aumentata in seguito alla decisione della giunta saluzzese di estendere i voucher a tutti coloro che hanno un indicatore Isee inferiore a 25 mila euro. Due le fasce individuate: fino a 16 mila euro, “buono” di Estate ragazzi di 40 euro a settimana, oltre 16 e fino a 25 mila, 25 euro a settimana.

In passato, il livello Isee era più basso: 22 mila. Anche le famiglie che aderiranno all’offerta di Estate ragazzi proposta dall'«Odb» potranno avvalersi dei voucher comunali che copre quasi interamente i costi settimanali, visto che anche quest’anno è stata rinnovata la convenzione tra l’oratorio di via Donaudi e il Comune.

"Siamo molto soddisfatti della tante richieste per Estate ragazzi – dicono l’assessora Fiammetta Rosso e il sindaco Mauro Calderoni -, per la qualità delle offerte da parte delle associazioni e soggetti in convenzione che incontrano il gradimento delle famiglie e per il sostegno concreto che i voucher rappresentano per mamme, papà e per i nostri ragazzi".