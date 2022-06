Calcio Serie D: Bra, Gabriele Quitadamo rimane in giallorosso

Importante conferma in casa Bra. Rimane in giallorosso il difensore Gabriele Quitadamo, esperto ed affidabile elemento per il reparto difensivo di Floris.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC BRA

Nel "pacchetto" difensivo braidese, a disposizione del tecnico Roberto Floris e dello staff, una delle certezze è Gabriele Quitadamo. Il centrale-terzino torinese classe 1994, vestirà la maglia giallorossa anche nella stagione 2022/2023. Casacca numero 10 sulle spalle, è alla sua seconda esperienza nella città della Zizzola: dal dicembre 2018 a giugno 2019 la prima, dal luglio 2021 la seconda.