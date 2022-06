Calcio Serie D: il Fossano cambia volto, ecco i giocatori non confermati

Tempo di addii in seno al Fossano Calcio. Nel prossimo campionato, ancora in Serie D, mister Viassi dovrà guidare un organico profondamente rinnovato viste le numerose partenze.

La società ha infatti elencato una serie di giocatori non confermati, tra i quali diversi titolari del gruppo che ha conquistato la salvezza, tra cui bomber Simone Menabò.

IL COMUNICATO DEL FOSSANO CALCIO

Il Fossano Calcio comunica che non faranno più parte della rosa della Prima Squadra per il prossimo campionato di Serie D i seguenti giocatori: Adorni Lorenzo, Specchia Giovanni, Matera Paolo, Cossu Matteo, Rosano Samuele, Di Salvatore Leonardo, Menabò Simone, Bellocchio Andrea e Della Valle Giacomo (entrambi fine prestito Chieri) e Scarafia Riccardo (trasferimento negli USA per motivi di studio)... la Società ringrazia e augura loro le migliori fortune sportive.