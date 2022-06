Il Sant'Albano vince in trasferta contro l'Atletico Racconigi ed è a un soffio dalla Promozione

Una stagione da sogno accompagna il Sant'Albano Calcio verso la sempre più probabile Promozione.

Mercoledì 15 infatti, in trasferta sull'insidioso campo dell'Atletico Racconigi, i ragazzi di Parola hanno ribaltato il pronostico, prima con un gol di Nicolò Viale e poi con il raddoppio di Manuele Brino.

Quella che dai tifosi e dai giocatori veniva vista come la partita più importante dell'anno è stata agevolmente superata con ottima forma e tanto cuore.

Il presidente Massimo Ravera nell'immediato dopopartita: "Che dire? Un paese, più di 250 persone, che si spostano per seguire la propria squadra e la propria squadra che vince contro ogni pronostico e soprattutto in effettiva inferiorità tecnica e sportiva! É un sogno che si avvera. Ora ci tocca il triangolare con Villastellone e Spartak San Damiano e una sola andrà in promozione... I ragazzi sono stati fantastici e chissà che non capitino nuove sorprese..."

La settimana è cominciata però con un altro, generosissimo gesto di cuore.

Ce ne parla Massimo Ravera, presidente dell'ASD Sant'Albano, sulle sue pagine social.

"Oggi ho chiamato la ditta Gunetto di Fossano chiedendo la disponibilità di un pullman a servizio dei nostri tifosi per la trasferta in quel di Racconigi.

Dopo aver parlato con un gentilissimo impiegato sono stato contattato direttamente dal signor Gunetto in persona. Mi ha detto che segue con grande simpatia da anni la nostra squadra e ha sempre apprezzato quanto è stato fatto. Ha chiuso il discorso dicendo che avrebbe messo a disposizione un pullman da oltre 60 posti a due piani GRATUITAMENTE per la partita di mercoledì sera!!!"

Un gesto importante di una azienda del territorio che evidentemente é stato di buon auspicio per gli arancioneri che nei prossimi giorni se la vedranno in un triangolare con le vincenti dei play off dei gironi E e G. Per il passaggio alla Promozione i ragazzi di Sant'Albano sono ad un solo passo. E il sostegno di tifosi, cittadini e sponsor ufficiali e meno non manca di certo!