Due escursionisti bloccati sopra i 3mila metri alla Tête de l'Homme in Valle Maira

AGGIORNAMENTO DELLE 16: i due escursionisti sono stati recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco e portati al rifugio Campo Base a Chiappera.

Allarme in alta Valle Maira, sopra Acceglio, dove due escursionisti sono bloccati alla Tête de l'Homme a quota 3.160 metri.

I due sono in buone condizioni di salute ma non reiescono a proseguire per la difficoltà del percorso. L'allarme è stato lanciato verso le 13.30.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco con le squadre di terra e il nucleo Saf, oltre all'elicottero Drago 121, allertato per il recupero. In azione anche la squadra del Soccorso Alpino della zona.