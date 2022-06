Insultato e picchiato nel centro storico di Cuneo: “Li avevo solo invitati a rallentare”

Lo avrebbero prima insultato e poi picchiato. Questo ciò che sarebbe accaduto nell’ottobre 2020 ad un signore di origini marocchine in cia Amedeo Rossi a Cuneo. Alla base del presunto gesto di due fratelli albanesi, G.M. e G.B., a processo per lesioni aggravate davanti al tribunale di Cuneo, l’invito da parte dell’uomo a moderare la velocità.

“Ero a piedi e stavo tornando a casa dal lavoro - ha spiegato l’aggredito al giudice -. Le vie del centro storico sono strette ed è pericoloso attraversare. Le porte delle case, infatti, affacciano direttamente in strada e non ci sono marciapiedi. Quel giorno G.M. e G.B. erano a bordo di un furgone e andavano veloce. Ho detto loro di rallentare che era pericoloso. Mi hanno risposto di ‘levarmi dai piedi’, poi è sceso il passeggero e dopo il conducente. Uno mi teneva e l’altro mi ha dato un pugno in faccia. Sono caduto a terra e hanno continuato a colpirmi con calci e pugni. Mi dicevano ‘marocchino di m…’. Ad uno dei due sono cadute le chiavi della macchina. Prima che andassero via ho fotografato la targa del furgone e poi sono andato alla Polizia”.

Qualche giorno dopo l’accaduto, come spiegato dall’uomo, lo avrebbero avvicinato due suoi vicini di casa che, tramite gli imputati, gli avrebbero chiesto in cambio di quanto denaro avrebbe ritirato la denuncia: “Volevo che si scusassero. Non volevo soldi. Nella colluttazione mi ruppero il cellulare, ho chiesto solo mi venisse ripagato. Poi, quando mi hanno chiesto scusa, ho ritirato la querela”.

Il 9 febbraio 2023 l’esame degli imputati e la discussione.