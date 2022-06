Per cause in corso di accertamento, una moto si è scontrata contro un furgone questa mattina, giovedì 16 giugno, sulla provinciale 564 che da Pianfei conduce a Cuneo, nei pressi del ristorante “Da Nona”, in prossimità del distributore Saced nel territorio comunale di Beinette.

L'incidente si è verificato poco dopo le 7.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 39 anni, trasportato in codice rosso con politrauma all'ospedale Santa Croce di Cuneo.