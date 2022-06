I vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti per una messa in sicurezza in piazza Galimberti, a seguito di un tamponamento tra due auto.

L'incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 16 giugno, poco prima delle 11.30.

A bordo di un mezzo c'era una famiglia composta da padre, madre e bimbo di 5 mesi. Per mamma e figlio si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza, in quanto hanno riportato dei traumi, fortunatamente non gravi.