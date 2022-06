Prodotti senza glutine: dove acquistarli nel 2022

Sono in costante aumento gli italiani che acquistano alimenti senza glutine: da una ricerca condotta lo scorso anno da Consumerismo No Profit è emerso che nel nostro Paese ben 1 consumatore su 3 sceglie prodotti gluten free pur non soffrendo di celiachia. Un dato significativo, sul quale andrebbe aperta una riflessione ampia visto che parliamo di una vera e propria moda alimentare. In molti lo fanno per perdere peso, altri perché convinti che il glutine sia dannoso ma indipendentemente dalla motivazione quella degli ultimi anni è una tendenza che appare in costante crescita.

Non a caso, ad aumentare sono stati anche i negozi che offrono questo tipo di prodotti. Dove conviene acquistare però alimenti e bevande gluten free nel 2022? Quali sono i canali più vantaggiosi, visto che parliamo di prodotti dal prezzo elevato? Scopriamolo insieme.

# Gli e-commerce: catalogo ricco e prezzi convenienti

Sicuramente, al giorno d’oggi gli italiani che consumano alimenti gluten free si rivolgono sempre più spesso al mondo di Internet ed il motivo è piuttosto chiaro. Online si possono trovare portali come FarmaOra che vendono diversi prodotti senza glutine e permettono dunque di reperire esattamente quello che si cerca. Il catalogo è infatti particolarmente ricco, la scelta dunque non manca e anche i prezzi sono decisamente convenienti. Se poi aggiungiamo il fatto che gli e-commerce permettono di acquistare comodamente da casa e ricevere tutto a domicilio, è facile intuire il motivo per cui siano sempre di più gli italiani che si rivolgono al mondo del web.

Non dimentichiamo infatti che i prodotti gluten free hanno dei costi elevati: il loro prezzo può superare il 400% se confrontato a quello dei loro equivalenti contenenti glutine. È dunque normale che le persone cerchino di risparmiare il più possibile, visto che parliamo di alimenti che incidono in modo significativo sul budget di una famiglia.

# Il supermercato: scelta spesso limitata

Oggi i prodotti senza glutine si possono reperire anche al supermercato e infatti diversi italiani li acquistano proprio nel proprio punto vendita di fiducia. Il problema è che fatta eccezione per alcuni ipermercati particolarmente forniti, la scelta è spesso limitata e questo si traduce in due limiti per i consumatori. Da un lato non sempre si riesce a trovare il marchio che si desidera e dall’altro si è spesso costretti a spendere di più, adeguandosi al listino del supermercato o ad un prodotto notoriamente più costoso rispetto ad altri.

# Le farmacie: prezzi esagerati per i prodotti gluten free

Gli alimenti privi di glutine si trovano anche in farmacia, ma sono ben pochi gli italiani che li acquistano qui per il semplice fatto che i prezzi sono ancora più elevati. La scelta inoltre è piuttosto ridotta, dunque anche in tal caso non sempre si riesce a trovare quello che si sta cercando.

# I negozi fisici specializzati

Infine, non mancano nelle principali città italiane i negozi fisici specializzati ed il problema è sempre lo stesso. La varietà magari è anche ampia, ma i prezzi sono meno convenienti rispetto agli e-commerce, che proprio per tale ragione rimangono i preferiti dagli italiani.