Valle Maira tra paesaggi mozzafiato e piatti gourmet a Le Colonne Resort e Ristorante Martagon

Chi ama la montagna e i suoi paesaggi già lo sa.

La Valle Maira è un gioiello incastonato nell’arco alpino che circonda le Valli Occitane. E, proprio qui, sorge Elva la cosiddetta “Perla della Valle Maira”, con le sue borgate montane e le grandi distese di prati e coltivazioni d’alta montagna. Famosa per i suoi famosi scorci, come quello suggestivo del Fremo Cuncunà, è da sempre meta degli escursionisti che vogliono conquistare le famose cime che la incorniciano (Marchisa, Pelvo d’Elva e Chersogno, per nominare le tre più celebri).



La sua bellezza, però, non si ferma qui. In questi anni, infatti, la possibilità di godere della vista di questi paesaggi è diventata un po’ più accessibile. È proprio questo uno degli scopi de Le Colonne Resort, con ristorante gourmet annesso il Martagon: permettere a tutti di svegliarsi ammirando l’arco alpino, respirando l’aria fresca di montagna e gustandone i suoi prodotti d’eccellenza.



Natura, relax e sapori a Le Colonne Resort e Ristorante Martagon

In Borgata Serre, Elva, all’interno di una casa storica che è uno splendido esempio di architettura alpina, sorge Le Colonne Resort con il suo ristorante gourmet Martagon. Un luogo che sembra quasi incantato, dove poter soggiornare in camere e appartamenti finemente ristrutturati. Ambienti accoglienti, con affacci su viste mozzafiato, in cui l’abbinamento tra legno e pietra, tipico di queste zone, contribuisce a rendere ancora più piacevole il soggiorno. Dopo le prime ristrutturazioni che hanno permesso di recuperare tre appartamenti, sei camere, una SPA con vetrata panoramica e una vasca esterna, dall’estate 2022 sono disponibili altre due nuove camere.

All’esperienza di relax, poi, si aggiunge la possibilità, assolutamente da non perdere, di compiere un vero e proprio viaggio attraverso i gusti e i sapori della Valle Maira grazie ai piatti dei menu gourmet studiati dalla Chef Romina Baratta del Ristorante Martagon, all’interno del Resort. In questi giorni, poi, è in arrivo il nuovo menu estivo: dagli antipasti fino ai dolci, tutti i prodotti d’eccellenza tipici di queste zone, e della stagione, trovano un’espressione che coinvolge tutti e cinque i sensi.



Per maggiori informazioni - https://www.lecolonneresort.it / Richieste e prenotazioni – E-mail info@lecolonneresort.it | Telefono +39 338 8892035