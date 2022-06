Al via il Palio dei Borghi a Fossano: tre giorni di figuranti, sbandieratori e musici, fino alla grande sfida finale

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, da oggi e fino a domenica 18 giugno, Fossano torna a celebrare il Palio deI Borghi – La Giostra dell’Oca.

L'evento più importante, il Palio, sabato 18 giugno, sarà trasmesso in diretta su Targatocn e LavocediAlba e sulle nostre pagine Facebook: dalle 19.30 vi racconteremo l'evento, a partire dalla sfilata dei figuranti fino, appunto, al Palio e alle premiazioni.

Sarà una splendida vetrina per la città, che torna a vivere uno dei suoi momenti più importanti dopo due anni di pausa.

La rievocazione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel 1585, di Carlo Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, in occasione del loro viaggio nuziale che dalla penisola iberica li condusse a Torino.

A Fossano, in onore della coppia regale, si organizzarono solenni festeggiamenti e un grande spettacolo pirotecnico. Su queste basi storiche prende vita oggi la sontuosa parata in costume del ’500, folta di personaggi dell’epoca scrupolosamente documentati.

Ancora più antica è la Giostra de l’Oca, la cui origine risale al ’300: i cavalieri al galoppo dovevano tagliare con la spada la testa di un’oca posta in una cesta. Il gioco, soppresso a metà del ’700, rivive ai giorni nostri in modo non cruento attraverso il tiro con l’arco e la corsa dei cavalli.

Sette i Borghi – Vecchio, Piazza, Salice, Sant’Antonio, San Bernardo, Nuovo e Romanisio – che in un dinamico susseguirsi di sfide si contendono il Palio.

Il sindaco Dario Tallone, nell'annunciare il ritorno dell'evento, ha espresso la sua emozione e soddisfazione per il grande lavoro svolto dalla sua amministrazione, riportando l'evento in città.