Beinette: ricco concerto del Liceo musicale di Cuneo in Madonna della Pieve

Un momento del concerto in Madonna della Pieve

Il Comune di Beinette ed il Liceo Musicale di Cuneo hanno offerto serata davvero deliziosa, nel "Concerto dei vincitori", venerdì 10 giugno, presso la splendida cornice della chiesa di Madonna della Pieve, tra i cicli di affreschi quattrocenteschi (le Storie della Vergine e un grande San Cristoforo, co-patrono parrocchiale con San Giacomo).

È stato l’ultimo appuntamento di quest'anno con i concerti che il Liceo Ego Bianchi riserva ai vincitori delle audizioni per i suoi migliori allievi.

Si sono esibiti il chitarrista cuneese Nicolò Bertano, l’arpista Sara Albiero ed il fisarmonicista Gabriele Viada.

Il programma ha spaziato da Bach a Shostakovic per una serata ricca, varia e di sicuro impatto, con giovani virtuosi di talento.

Il concerto si è avvalso della collaborazione, oltre che del Comune, di un attento Comitato della Madonna della Pieve.

Il bovesano professor Maurizio Baudino (uno dei migliori in Provincia Granda a tener in mano una chitarra, vero virtuoso), come sempre, ha seguito davvero "paternamente", i suoi allievi.