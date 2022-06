Brilla la Ginnastica Mondovì-Villanova: fasce oro e argento nel regionale Gymgiocando

Tribune stracolme per i Regionali Gymgiocando indetti dalla Federazione Ginnastica d'Italia e riservati alle categorie più piccole, Giovanissime e Giovani (dai 4 agli 8 anni) che si sono svolti nel Palazzetto dello Sport di Villanova Mondovì organizzati dalla Società Ginnastica Mondovì.

E' stato uno spettacolo vedere come le mini ginnaste si siano destreggiate nelle due prove del programma tutt'altro che facile che prevedevano un percorso a cronometro con le difficoltà della ginnastica artistica e ritmica (slalom, lancio palla, salti cerchio, capovolte e ruote) e un collettivo a corpo libero con accompagnamento musicale.

Dopo la sfilata iniziale e la presentazione delle ginnaste piemontesi fatta dalla Direttrice Tecnica Regionale Prof. Daniela Schiavon coadiuvata dalle valutatrici le giudici Donatella Eterno da Biella e Debora Sanfilippo da Torino, sono scese in pedana le 10 squadre partecipanti: con Mondovì e Villanova, Oxsalis Torino, Libertas Saluzzo e Nizza con oltre 50 ginnaste tutte brave e ben preparate.

Le nostre ginnaste locali sono state molto apprezzate e si sono meritate le prime tre fasce oro e la prima fascia argento. Il gruppo delle più piccine, le "Stelle" con Margherita Boetti, Caterina Bongiovanni, Emily Clara Dantona, Bianca Fabbrini, Alessia Vandini e Azzurra Viglino, è stato quello più sorprendente sia nel percorso che nel collettivo ed ha ottenuto la fascia oro così come anche la Squadra "Sole" che, con Sara Begliatti, Matilde Bellino, Noemi Di Muro, Greta Gallo, Aurora Lanza e Lucia Zuccali , molto precise e determinate hanno fornito due ottime performances. Brillante e "luminosa" la squadra "Luna" le cui componenti Beatrice e Giulia Dardanello, Sofia Imparato, Lavinia Lovera, Adele Ominelli e Noemi Robaldo hanno eseguito un percorso senza errori e un originale collettivo a corpo libero perfettamente a ritmo, anche per loro fascia oro.

Il quarto gruppo ad esibirsi le "Farfalle"con Lucia Basso, Aurora Cekrezi, Vittoria Dho, Vittoria Garelli, Adele e Noemi Peirano, tutte villanovesi che pur alla loro prima esperienza in pedana, sono entrate concetratissime e sorridenti con una bella prestazione aggiudicandosi meritatamente la prima coppa della fascia argento. Molto bene anche tutte le altre squadre partecipanti che festosamente, in un tripudio di palloncini colorati, sono state elogiate e premiate con gadgets, medaglie e coppe dal Vice Sindaco di Villanova Mondovi, Michele Pianetta. Felici per i risultati ottenuti la Prof. Silvia Ghibaudo e la sua assistente Maria Vandini accompagneranno alle Finali Nazionali nella grande Kermesse che si terrà a Rimini, le loro bravissime allieve.