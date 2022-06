Borgo San Dalmazzo, mercoledì 22 giugno il primo consiglio comunale dell'era Robbione

Si terrà mercoledì 22 giugno alle 20.45 nella sala consiliare di Borgo San Dalmazzo, il primo consiglio di Roberta Robbione sindaco.

Per la prima volta la città sarà guidata da una donna. Una vittoria sancita dopo le elezioni di domenica 12 giugno che hanno visto la lista “Uniti per Borgo” prendere 2.510 voti (47,15%).

“Una vittoria delle borgarine e dei borgarini, e della politica onesta e pulita – ha dichiarato la sindaca neoeletta -. E' stata una campagna elettorale alla luce del sole. Grazie di cuore a tutti. Lavoreremo per le borgarine e i borgarini tutti. Sono già operativa in Comune, e sto definendo la Giunta rispettando la volontà degli elettori”.

Dall'alto delle sue 374 preferenze, l'avvocato Clelia Imberti sarà, con ogni probabilità, vicesindaco.

In Giunta dunque ci saranno i più votati. Numeri alla mano seguono l'ex consigliere Armando Boaglio con 214 preferenze, l'ex direttore amministrativo scuola Michela Galvagno con 166 preferenze, l'ex vice comandante della polizia municipale di Beguda Riccardo Barale con 160 preferenze, il cardiochirurgo del Santa Croce Francesco Rosato con 151 preferenze, il dipendente società bancaria ed ex presidente Aib di Borgo Fabio “Nando” Armando con 136 preferenze.

Sette i punti all'ordine del giorno: esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale in esito alle elezioni del 12 giugno 2022; giuramento del sindaco; comunicazione dei componenti della giunta comunale e discussione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo; definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti aziende ed istituzioni; elezione della commissione elettorale comunale; ratifica deliberazione di giunta comunale n. 135 del 24.05.2022 con oggetto “bilancio di previsione 2022 -2024: variazione ex art.175, comma 4 tuel; comunicazioni.