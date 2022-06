Marene, rimasta priva dei due medici di base, organizza una protesta

Continua ad essere quanto mai problematica la questione della carenza di medici di base.

Mancano gli specialisti negli ospedali, mancano medici, specie nei Pronto Soccorso, scarseggiano i pediatri e mancano, soprattutto, i medici di famiglia.

La situazione in Piemonte – nonostante i vari rattoppi che si è cercato di porre – resta critica.

L’assenza non riguarda solo le zone disagiate di montagna, dove i posti sono poco ambiti, ma anche i centri medio-grandi del Cuneese.

È il caso di Marene – cittadina di 3300 abitanti, nel cuore della pianura -, che dalla prossima settimana sarà priva di medici di base.

Spiega la sindaca Roberta Barbero: “Avevamo due medici in paese, ma uno si è trasferito a Racconigi e l’altro è andato in pensione. L’Asl Cn1 è alla ricerca di sostituti ma finora non è riuscita a trovarli. Dopo l’emergenza sanitaria – osserva la Barbero – la crisi si è acuita e, se non interverranno novità, dal 21 giugno Marene resterà totalmente scoperta. I pazienti dovranno recarsi a Savigliano e ciò comporta disagi, specie per le persone anziane, per i disabili e per coloro che hanno difficoltà a spostarsi”.

“Il problema – aggiunge la sindaca – non è solo nostro, ma mi risulta riguardi anche vari altri Comuni a noi vicini”.

Per questo sono stati invitati ad aderire all’iniziativa anche amministratori locali del territorio.

Per valutare il da farsi è stata promossa una pubblica assemblea per le ore 21 di venerdì 17 giugno al campo sportivo dell’oratorio di Marene.

“Ora basta. Facciamoci sentire. Organizziamo il nostro dissenso. Se accettiamo che ci tolgano il medico di base – si legge sulle locandine d’invito rivolto alla popolazione – inizia il degrado del nostro paese”.