Marita Marengo alla Nefrologia dell'Asl CN1 e Giulio Salmé alla Radiologia di Savigliano: ecco due nuovi primari

Il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra ha nominato due nuovi direttori di struttura complessa: Marita Marengo alla Nefrologia e Dialisi dell’Asl CN1 e Giulio Salmé alla Radiologia dell’ospedale di Savigliano.

La dottoressa Marengo, 46 anni, già direttore sostituto della Struttura complessa Nefrologia con sede a Mondovì, dal 1 febbraio 2021, dopo il pensionamento del precedente Primario Marco Formica, dal 2019 è responsabile della struttura semplice Nefrologia e Dialisi di Savigliano.

Nel 2002 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino con il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa e si specializza, nel 2007, in Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale sempre a Torino presso la Scuola di Specialità diretta dal Prof. Segoloni. Nel 2008 arriva all’Asl CN1, dapprima in regime libero-professionale e dal novembre dello stesso anno come dirigente medico della struttura complessa Nefrologia e Dialisi dell’Asl.

Docente, ricercatrice (studioso non strutturato presso l’Università del Piemonte Orientale), è stata consigliere del direttivo della Società Italiana di Nefrologia del Piemonte e Valle d’Aosta. Autrice e coautrice di lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali ha partecipato a numerosi corsi, congressi e convegni anche in qualità di relatrice e responsabile scientifico.

Dal 2020 collabora attivamente con l’Università di San Diego in California per uno studio internazionale e multicentrico per la valutazione dell’epidemiologia del danno renale in corso di Covid-19.

Dal 2022 è anche membro del gruppo di lavoro inter-societario della Società Italiana di Nefrologia e della Società Italiana di Cardiologia.





Il dottor Salmé, 41 anni, arriva dalle Molinette di Torino, dove ha prestato servizio presso la struttura complessa di Radiologia Ospedaliera dal settembre 2014. Precedentemente, dal 2012, aveva prestato servizio presso la Radiologia dell’Ospedale Parini di Aosta.

Nel 2017 è stato inserito nel Gruppo Interdisciplinare Cure aziendale per la patologia oncologica del colon retto e per le lesioni secondarie epatiche; dal 2018 è membro ufficiale del Gruppo di studio della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta per i tumori del colon retto.

Ha inoltre effettuato in consulenza attività di radiologia sia di elezione sia di emergenza, presso la Radiologia diagnostica ed interventistica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria; da aprile 2021 a tutt’oggi è consulente presso l’Asl Torino 3, ospedale di Rivoli.