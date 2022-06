Altre due medaglie targate Racconigi Cycling Team ai Campionati Italiani su pista Junior

In serata, inoltre, Camilla Marzanati si è messa al collo anche una prestigiosa medaglia di bronzo nella specialità dell'Omnium, anch'essa disciplina olimpica. La piemontese di Sala Biellese, al secondo anno della categoria junior, è stata brava a salire sul terzo gradino del podio nella disciplina che viene definita come la 'maratona' della pista, visto che si disputa su quattro differenti prove (Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a Punti) in un'unica giornata.

L'importante rassegna tricolore, che si sta svolgendo presso il velodromo siciliano di Noto, in provincia di Siracusa, terminerà nella giornata di domani, giovedì 16 giugno.