Atletica: Anna Arnaudo e Josè Bencosme convocati per i Giochi del Mediterraneo

Saranno 71 gli azzurri dell’atletica leggera (36 uomini, 35 donne) ai Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria, in programma dal 30 giugno al 3 luglio, con diversi atleti che già sono stati protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che quest’anno possono puntare ai Mondiali di Eugene e agli Europei di Monaco.

Tra i convocati dal settore tecnico nazionale, anche 11 atleti piemontesi (6 uomini e 5 donne) con il mezzofondo a farla da protagonista.

In campo maschile infatti sono stati chiamati a vestire la maglia azzurra Pietro Arese (Fiamme Gialle/S.A.F.Atletica Piemonte) sui 1500, Dario De Caro (Battaglio CUS Torino) e Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto) sui 5000; per Quazzola è la seconda maglia azzurra in stagione dopo la Coppa Europa dei 10.000 metri, così come per Arese che ha partecipato ai Mondiali Indoor di Belgrado, mentre per De Caro si tratta dell’esordio nella nazionale assoluta, che arriva dopo una stagione negli States davvero brillante, prima nel cross e nelle indoor, poi nel circuito outdoor.

Al femminile riflettori puntati sulle giovani Anna Arnaudo (cuneese in forza al Battaglio CUS Torino), reduce dalla buona prova in Coppa Europa dei 10.000 metri, e Giovanna Selva (Sport Project VCO); le due azzurre, protagoniste dell’oro u23 a squadre agli Europei di Cross 2021, saranno rispettivamente impegnate sui 3000 siepi e sui 5000.In gara sui 3000 siepi anche un’altra piemontese, Martina Merlo (Aeronautica) che si è laureata più volte campionessa italiana della specialità, oltre che vestire la maglia azzurra proprio sui 3000 siepi agli Europei di Berlino.Ancora una maglia azzurra anche per il veterano Marco Lingua (ASD Marco Lingua 4ever), classe 1978; l’ultima volta con la nazionale per il martellista chivassese risale allo scorso anno nella Coppa Europa Lanci a Spalato. Lanci rappresentati anche al femminile con la presenza della vercellese Lucia Prinetti (Assindustria Sport Padova), in pedana nel martello, e Sara Zabarino (ACSI Italia Atletica) che, al rientro dal periodo di studi negli states, sarà impegnata nel giavellotto.

Spicca poi il ritorno in nazionale di due atleti di esperienza con la maglia azzurra come Marco Fassinotti (Aeronautica) e Josè Bencosme De Leon (AVIS Barletta); per entrambi l'ultima volta in azzurro fu nel 2018 ai Campionati Europei di Berlino. Fassinotti nel salto in alto è tornato su misure di interesse internazionale, facendo segnare un primato stagionale di 2,25. Bencosme sui 400hs invece ha avvicinato il primato personale vecchio di cinque anni, tornando a correre su tempi vicini ai 49 secondi (49.29 quest’anno); il cuneese è stato inoltre inserito nella 4x400.