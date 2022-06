Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì insegue il talento di Marika Longobardi…altro “colpo in canna” per il Ds Paolo Borello?

La Lpm Bam Mondovì sarebbe vicina a piazzare un altro importante colpo di mercato. Da alcune indiscrezioni, infatti, pare che il Ds Paolo Borello abbia concentrato le attenzioni sulla giovane schiacciatrice ventiquattrenne Marika Longobardi, reduce dall’esperienza con la formazione siciliana del Modica.

Se le indiscrezioni venissero confermate, quello della Longobardi sarebbe un acquisto particolarmente prezioso per il Puma, non solo per le indiscutibili capacità tecniche della giocatrice originaria di Salerno, ma anche per la sua duttilità, visto che la Longobardi può ricoprire senza difficoltà sia il ruolo di opposto che quello da schiacciatrice laterale.

Dopo essere stata protagonista della promozione in A2 dell’Altino, la Longobardi, nella passata stagione, sotto la guida di coach Enrico Quarta, ha ricoperto il ruolo di schiacciatrice, risultando tra le più prolifiche della serie A2. Parliamo di una giocatrice dalla grande personalità e che giungerebbe a Mondovì con un anno di ritardo, visto che già nell’estate scorsa la Lpm aveva cercato di portare in Piemonte la forte giocatrice.

Al momento, tuttavia, dalla società del Puma le bocche sono cucite, con un classico non confermo e non smentisco che lascia aperte tutte le porte. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Clara Decortes e la conferma di Veronica Bisconti, dunque, la società della presidente Alessandra Fissolo potrebbe annunciare a breve altri importanti innesti.