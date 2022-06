Anche il piccolo comune di Briga Alta ha partecipato a Spazzamondo

E' tra i comuni più piccoli d'Italia, ma anche qui i residenti hanno voluto fare la loro parte a tutela dell'ambiente.

Anche Briga Alta ha preso parte alla seconda edizione di Spazzamondo - cittadini attivi per l'ambiente, l'iniziativa organizzata da Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica per raccogliere di piccoli rifiuti abbandonati (il “littering”) che quest'anno ha coinvolto 184 comuni della Granda.

"Il nostro comune è composto da tre frazioni e abbiamo scelto di concentrare le operazioni di pulizia nella zona di Carnino in base al numero delle iscrizioni pervenute" - spiega il sindaco Federica Lanteri - "Siamo contenti di aver partecipato a questa iniziativa che è stata accolta con entusiasmo, ma siamo ancor più felici di aver riscontrato che il nostro territorio viene rispettato anche dai turisti: il numero di rifiuti raccolti è stato infatti contenuto. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a Spazzamondo e a Federico Lemut che ha coordinato le operazioni. Il prossimo anno se l'iniziativa verrà riproposta parteciperemo di nuovo".

Erano 13 i volontari iscritti, due bambini sotto i 12 anni e tre persone over80, un ottimo risultato considerando che Briga Alta conta 39 abitanti.

"E' stato un bel segnale per il paese e anche un'occasione di incontro e condivisione" - concludono dall'amministrazione.