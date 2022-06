Bra: temperature in aumento, come comportarsi

In questi giorni il Nord Italia e la Pianura padana sono interessati da caldo intenso e afoso, con temperature in aumento. Per prevenire e fronteggiare i possibili effetti negativi della canicola sulla salute, soprattutto tra le persone più fragili, si raccomanda di seguire le indicazioni suggerite dal Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp).



L’invito è ad evitare di uscire o esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua per garantire l’adeguata idratazione corporea e indossare indumenti leggeri. In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo, è necessario contattare un medico.



Per essere aggiornati sulle previsioni meteo dei prossimi giorni, si ricorda che sul sito istituzionale del Comune di Bra www.comune.bra.cn.it, nella sezione Area Tematica - Protezione Civile/Ondate di Calore, è possibile consultare i bollettini Arpa relativi alle anomalie termiche, alle temperature e alle ondate di calore, oltre alle indicazioni diramate in merito dall’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.