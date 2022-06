Caldo e afa nel weekend: i piccoli temporali non risolvono la situazione di siccità

L’alta pressione purtroppo insiste a mantenere condizioni di stabilità e caldo africano sul Nord Italia almeno fino a fine settimana prossima, escludendo sporadici e isolati fenomeni temporaleschi che non aiuteranno a risolvere il grave problema di siccità che stiamo vivendo.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi venerdì 17 a lunedì 20 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature e cirri, nubi sulle Alpi nel pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo se non sporadici ed isolati.



Temperature in lievissimo calo da domani, ma con valori ancora tipicamente estivi, piuttosto elevate tra oggi e lunedì. Massime che in pianura potranno raggiungere diffusamente i 34/35 °C specialmente oggi e lunedì, con possibili picchi fino 36/37 °C. Sensazione di afa elevata e rischio elevato di colpi di calore. Un po’ più fresco sulle coste, ma anche qui in molti casi si supereranno i 30/32°C. Minime quasi ovunque tra i 20 e i 23 °C.



Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza.



- Tendenza successiva:

Non accenna a cambiare la situazione se non per la possibilità di instabilità locale più estesa e temperature in leggero calo da martedì.



