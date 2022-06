Castelletto Stura, imbrattato e deturpato il nuovo rivestimento di discesa Centallo

Nei giorni scorsi è stato imbrattato con alcune scritte il nuovo rivestimento del muro in discesa Centallo.

“Condanno fermamente questo atto di inciviltà perpetrato da sconosciuti - dichiara il sindaco Alessandro Dacomo - un gesto irrispettoso verso la nostra comunità nel totale disprezzo dei beni comuni, ringrazio i volontari che si sono immediatamente messi a disposizione per cancellare le scritte e la ditta B-Color di Castelletto Stura per l’assistenza professionale e tecnica nell’individuare il prodotto adatto e per i preziosi consigli ai volontari.”