Gesso e Stura a Cuneo: situazione drammatica, non c'è una sola goccia d'acqua [FOTO]

Stamattina Targatocn è andato a vedere la situazione del Gesso e dello Stura a Cuneo. Non c'è una sola goccia d'acqua, una situazione davvero drammatica. Si può camminare tranquillamente nel pieno letto del fiume senza temere di bagnarsi neppure la suola delle scarpe.

Stamattina in Regione, alle 11.30, ci sarà una conferenza stampa per dare conto della gravissima situazione idrica in Piemonte. Verrà chiesto lo stato di calamità per l'agricoltura.

Un problema che sta interessando la nostra regione da mesi. Le scarse piogge di aprile e maggio non hanno risolto il problema, anche perché c'è stato un caldo anomalo che ha provocato la quasi totale fusione della neve, già scarsissima, portandoci ad una situazione che normalmente si verifica a fine luglio.

Oggi lo zero termico è sopra i 4.000 metri. Le massime raggiungeranno i 35 gradi.

Non si prevedono, al momento, precipitazioni. L’alta pressione purtroppo insiste a mantenere condizioni di stabilità e caldo africano almeno fino a fine settimana prossima, escludendo sporadici e isolati fenomeni temporaleschi che non aiuteranno a risolvere il grave problema di siccità che stiamo vivendo.