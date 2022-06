"Grazie ad ognuna di voi: siete cura": la lettera di una mamma per l'ostetricia e il nido di Mondovì

Un detto popolare recita "Chi ben comincia è a metà dell'opera". Iniziare la vita accolti da dolcezza e professionalità è l'augurio che vorrei fare a tutti i bimbi in arrivo e alle mamme che stanno "nascendo". Negli scorsi giorni è nata la nostra seconda bimba e ho ripetuto un'esperienza impagabile al Regina Montis Regalis di Mondovì.

In questo ultimo anno sono stati attivati due ambulatori, che ho avuto modo di provare (e approvare!); il primo è quello della gravidanza fisiologica: mensilmente due ostetriche accompagnano la futura mamma con il controllo delle analisi, la misurazione della pancia, l'ascolto del battito e movimenti fetali e sono pronte a rispondere ad ogni dubbio della mamma. È destinato alle gravidanze che non presentano patologie particolari e per partecipare è sufficiente chiamare il reparto e chiedere informazioni per un primo appuntamento. Il secondo ambulatorio, invece, è quello dell'ipnosi, dedicato alle ultime settimane di gestazione ed è volto a insegnare tecniche di concentrazione, meditazione e rilassamento per affrontare il momento del travaglio e del parto in modo consapevole ma anche meno doloroso. Gli incontri si svolgono con una delle ostetriche formate in rapporto uno a uno. Come per l'altro ambulatorio è necessario prenotare un primo appuntamento. Per entrambi i servizi (gratuiti, ci tengo a precisare!), ho conosciuto ostetriche preparate e in continua formazione, che ho ritrovato anche durante il ricovero. Questa sinergia di forze rende l'ambiente del reparto familiare: ci siamo sentite accolte e coccolate per tutta la degenza. Altrettanta cura ci è stata riservata dal nido, composto da persone attente e premurose! Le oss pronte a qualsiasi esigenza, il tutto "capitanato" dalla migliore primaria che Mondovì potesse desiderare, la dott.ssa Alice Peroglio Carus.

Grazie ad ognuna di voi: siete cura. È come avere tante mamme accanto in un momento in cui ti chiedi se sarai in grado di essere nuovamente madre.

Il reparto ora permette l'ingresso dei papà a travaglio attivo, per poi rimanere tutta la prima giornata e tornare il giorno seguente.. anche questo è stato un grande regalo per noi, reduci dall'esperienza con la prima bimba in piena pandemia con il papà costretto a casa.

Auguro a tutte le future mamme una quantità d'amore e di cura pari a quella che abbiamo ricevuto!