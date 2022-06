Papa Francesco risponde ad una lettera delle seconde medie dell'Istituto Paglieri di Fossano

Carissimo Papa Francesco,

siamo gli alunni delle classi seconde medie dell’Istituto Comprensivo A.Paglieri di Fossano (CN) in Piemonte. Insieme al nostro insegnante di religione, il prof. Maurizio Giolitti, nelle settimane scorse abbiamo deciso di scriverle questa lettera, nella speranza non certo di disturbarla ma di ringraziarla, e magari, di avere una sua risposta: per noi sarebbe una grande gioia.

Innanzitutto vogliamo dirle un grande GRAZIE: abbiamo infatti visto e rivisto l’intervista che il conduttore televisivo Fabio Fazio le ha fatto alla trasmissione “Che tempo che fa” di alcune settimane fa e ci sono state molte sue risposte che ci hanno particolarmente colpito. Ma ci è piaciuto molto il suo modo di fare in generale; per noi Lei è il miglior Papa della storia. Non che gli altri Papi non siano stati bravi, ma noi abbiamo 12 anni, e quindi praticamente abbiamo conosciuto solo Lei come Papa, e dunque è il migliore!

Cercando di approfondire un po’ la vita di Gesù attraverso i Vangeli, quest’anno ci siamo accorti come il tratto originario ed originale di Gesù sia il suo amore che rivela la totale ed infinita misericordia di Dio verso gli uomini, tutti gli uomini. E in tante risposte che Lei ha dato in quell’intervista abbiamo ritrovato sia la misericordia di Dio sia lo stile estremamente semplice, umile e povero di Gesù. Ad esempio ci ha colpito molto quando ha detto: “Un uomo può guardare un altro uomo dall’alto verso il basso solo quando lo aiuta a rialzarsi”: che bello, anche se non è facile! Inoltre, dobbiamo dire che molti di noi sono stati colpiti dal suo splendido sorriso: è un sorriso che esprime la tenerezza di Dio, quella tenerezza di cui il mondo intero oggi ha tanto bisogno. Della misericordia e della tenerezza di Dio ne abbiamo bisogno anche noi ragazzi: spesso facciamo gli sbruffoni, facciamo finta di essere grandi, di non aver bisogno di nulla, mascheriamo le nostre debolezze, ma in realtà siamo fragili. Un’altra frase molto bella che lei ha detto nell’intervista è stata questa: “Ogni uomo ha il diritto di ricevere il perdono: il perdono è un diritto umano fondamentale”. Bellissimo e difficilissimo, perché vuol dire che anche noi dobbiamo perdonare, e ci accorgiamo tutti i giorni di come sia difficile. Anche queste altre sue parole ci hanno fatto riflettere parecchio: “Se per un anno non si fabbricassero armi si potrebbe dare cibo ed istruzione a tutto il mondo”. Sono parole sulle quali dovrebbero fermarsi a pensare tutti gli uomini, e forse in particolare i capi di stato e gli uomini politici. Mentre scriviamo questa lettera è più di un mese che prosegue la guerra in Ucraina, scoppiata subito dopo la sua intervista in televisione.

Se ci permette le vorremmo rivolgere anche qualche domanda… Ne abbiamo scritte tantissime, decine e decine, ma poi abbiamo fatto una scelta, qui gliene riportiamo solo alcune (pensiamo che avrà mille altri impegni più importanti che leggere la nostra lettera):

Cosa ne pensa delle persone che si fermano all’apparenza, che stanno sempre sulle loro idee e che non ascoltano gli altri ?

Cosa ne pensa del suicidio e dei giovani che decidono volontariamente di togliersi la vita ?

Oltre alla preghiera, quali altre passioni ha ?

Nell’intervista ha già detto qualcosa, ma può aggiungere qualcosa sul perché soffrono i bambini ?

Scusi la domanda ma… come ha fatto a diventare Papa ? Quando ha compreso la sua vocazione ?

Da giovane ha commesso qualche peccato ? E da Papa pensa di aver preso delle decisioni sbagliate ? Qual è la sua idea di peccato ?

Cosa pensa di questa terribile guerra ? Cosa si dovrebbe fare per tornare ad una situazione di pace ?

Molte altre nostre riflessioni e domande le può leggere nei fogli che alleghiamo a questa lettera, ma non vogliamo dilungarci troppo e sottrarle tempo. Le facciamo solo più una richiesta. Pensando a questa lettera per Lei, a molti di noi è venuto spontaneo chiederle una preghiera: per le nostre famiglie, per i nostri nonni, per le persone malate che conosciamo. Crediamo che il Signore possa ascoltare più le sue preghiere che non le nostre, perché Lei è più santo, allora si ricordi delle nostre necessità. Noi c’impegniamo anche a pregare per Lei.

Infine, vogliamo augurarle una santa e FELICE PASQUA. Il nostro augurio di Pasqua, per lei, vuole essere una preghiera ed una invocazione di pace verso il Signore Gesù: sappiamo infatti che il regalo più bello che ci potrebbe essere, per festeggiare davvero la resurrezione, sarebbe quello dell’interruzione della guerra tra Russia ed Ucraina. Sappiamo che lei sta pregando tanto per la pace: vogliamo unire anche le nostre povere preghiere alle sue ed a quelle di tutto il mondo, chiedendo soprattutto che Dio protegga i bambini e le persone più indifese.

Un grande abbraccio ed un grande grazie se vorrà dedicarci un po’ di tempo. In ogni caso grazie per tutto ciò che fa di bene nel mondo e nella Chiesa.