Polizia locale di Saluzzo e operatori sociali “a lezione” sulle droghe

Gli agenti della Polizia locale del Comune di Saluzzo, insieme agli operatori del Consorzio Monviso solidale, giovedì 9 giugno hanno iniziato un corso di formazione sulla prevenzione diffusa

allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti.

Il percorso è organizzato dal Comune stesso con il settore Servizi alla persona, dal Consorzio e dal

Serd dell’Asl Cn1.

Le azioni culturali e sociali oggetto delle “lezioni” sono rivolte, in particolare, a ragazze e ragazzi

dagli 11 ai 30 anni.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano i promotori – è migliorare le conoscenze sia delle normative

relative alle conseguenze di possesso e spaccio di sostanze illegali, sia delle diverse modalità di

approccio e gestione di casi di giovani che ne fanno uso; tale percorso è organizzato dal Comune di Saluzzo in collaborazione con i servizi sanitari che mettono a disposizione gli operatori del Serd

come formatori”.

Ne deriverà un rafforzamento delle azioni di “educativa di strada”, arrivando ad una maggiore

presenza degli educatori professionali del Consorzio nei luoghi di ritrovo informali dei giovani.

Anche la Poizia locale, al termine del corso, metterà in atto una maggior vigilanza nei siti cittadini

più “sensibili”.

Il progetto ha un budget di 20 mila euro.

La prima lezione è stata tenuta dal luogotenente Fabrizio Giordano dei carabinieri di Saluzzo che ha

approfondito “Prevenzione e controllo: il territorio saluzzese e i riferimenti legislativi”. Secondo

appuntamento giovedì 16 giugno con “La realtà saluzzese: confronto tra l’immaginario e la realtà.

Accesso al Servizio di cura e interventi messi in campo” a cura del dr. Lazzara, dott.ssa Savio,

dott.ssa Peirotti (Asl Cn1 – Serd) e giovedì 23 giugno con “I percorsi di cura possibili. Le azioni

preventive integrate: quali contatti e sinergie tra enti diversi per un’azione più efficace” a cura della

dott.ssa Demaria e della dott.ssa Bernardi (Asl Cn1 – Serd).

Il percorso formativo degli agenti proseguirà anche nei prossimi mesi con l'affiancamento con il

progetto denominato “Safe and drive” di cui il Comune di Saluzzo è partner insieme al capofila

Comune di Cuneo. A settembre sono previsti incontri per definire le future azioni.