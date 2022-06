Sampeyre, 442 mila euro dal Pnrr per la mensa scolastica della scuola materna

Soddisfazione in municipio a Sampeyre nell’apprendere che il progetto per la riqualificazione della mensa della scuola materna è risultato essere quello che, nell’ambito del Pnrr, ha ottenuto il punteggio più alto in Piemonte.

Si tratta di un intervento rilevante, 442 mila euro, interamente finanziato con fondi europei.

“In questo modo – commenta il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone – riusciremo a realizzare una struttura adeguata e adatta alle esigenze non solo del nostro comune ma di tutta l’alta valle. Ci siamo fatti trovare preparati ed è per noi motivo di orgoglio sapere che la nostra domanda ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria tra quelli presentati per la voce mense scolastiche”.