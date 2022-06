Siccità, pochi centimetri d'acqua in fiumi e torrenti di monregalese e val Tanaro

Preoccupazione in Piemonte e in tutta la Granda per prolungata assenza di precipitazioni che ha causato un vero e proprio allarme siccità.

La mancanza di riserve idriche è evidente guardando la situazione dei fiumi nei paesi, completamente in secca il Gesso e lo Stura a Cuneo ( leggi qui) e lambiti da pochi centimetri d'acqua il Tanaro in centro a Garessio e l'Ellero a Mondovì dove l'amministrazione, tra ieri e oggi, ha fatto visita ai consorzi irrigui di II grado Ellero e Pesio per valutare eventuali strategie per risparmiare e tutelare le risorse idriche a disposizione.

La mancanza d'acqua non preoccupa solo il settore agricolo, ma anche gli allevatori che si apprestano a iniziare la stagione sugli alpeggi, che prenderà avvio il 24 giugno in corrispondenza di San Giovanni, e che rischia di essere compromessa.

A lanciare l'allarme l'associazione Adialpi che sottolinea: “Molte sorgenti sono già asciugate e in alcuni alpeggi l’acqua non c’è. Qualcuno si sta attrezzando con gomme e vasche per far arrivare l’acqua da altri valloni, altri portano l’acqua in alpeggio con le botti ma questo è possibile solo in zone accessibile con la strada. Siamo seriamente preoccupati, la stagione è appena iniziata e se già manca l’acqua a metà giugno, non so come riusciremo ad arrivare a settembre.”

Intanto il Piemonte ha chiesto al Governo lo stato di calamità per l'agricoltura e proprio questa mattina in Regione è stata convocata una conferenza per fare il punto sulla situazione.