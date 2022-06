Vincenzo Bennardo lascia il comando del vigili del fuoco della Granda: il saluto dei suoi e di tutte le autorità della provincia

Una grande festa al Comando provinciale dei vigili del fuoco per il saluto all'ingegner Vincenzo Bennardo, che lascia la Granda dopo tre anni. L'hanno organizzata i suoi pompieri, preparando la pizza per più di 100 persone.

Arrivato alla guida dei pompieri della provincia a maggio del 2019, dopo quattro anni di reggenza, Bennardo ha saputo interpretare al meglio una realtà estesa e complessa, facendo della collaborazione e del lavoro di squadra gli obiettivi e i punti di forza.

Entusiasta, sempre pronto a dare l'esempio ai suoi uomini, ha riorganizzato il comando senza mai dimenticare di coinvolgere e motivare i suoi uomini. Che oggi sono stati al suo fianco a festeggiarlo, assieme a tutte le autorità della Granda.

Per lui, il grazie da parte di tutti. Per essere stato un comandante ma soprattutto un leader, per aver restituito ai vigili del fuoco della provincia il concetto di Corpo e per aver saputo lavorare sempre in chiave costruttiva con tutti gli enti del soccorso. Lunedì il cambio del comando, che Bennardo cederà a Corrado Romano, in arrivo da Novara. Bennardo andrà invece a dirigere l'area del soccorso e la colonna mobile regionale alla Direzione di Torino.

Il video del discorso di saluto