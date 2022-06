Ciclismo, Campionati Italiani Crono: Matteo Sobrero al via

Ufficializzati orari e programma del prossimo Campionato Italiano Cronometro individuale di ciclismo in programma a San Giovanni al Natisone.

Si inizia il 21 giugno, con Allievi e Allieve, il mattino alle 9:00.

Alle 17:30 tocca agli Juniores, maschile e femminile.

Il giorno seguente, 22 giugno, si parte alle 13:30 con gli Under 23 (26 i partenti).

A seguire, alle 14:30, prendono il via gli uomini. In gara anche Pippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. 24 gli atleti in gara.

Dalle 15:45 tocca alle donne Elite/U23. 21 le iscritte sin qui con Elisa Longo Borghini e Maria Vittoria Guazzini tra le favorite.