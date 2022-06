Cuneo, addio al commercialista Pierfranco Risoli: fu vicepresidente della Banca Regionale Europea

Lutto a Cuneo e in provincia per la scomparsa di Pierfranco Risoli, noto commercialista, revisore dei conti, ex consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e vicepresidente della Banca Regionale Europea.

Originario di Bernezzo, nell’aprile scorso aveva compiuto 77 anni.

Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, lavorò alla Cassa di Risparmio di Torino per 7 anni, fino al 1977, per poi dedicarsi all’attività libero professionale.

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Cuneo, si è negli anni affermato come stimato consulente di enti e società in materia di bilancio, in ambito contrattuale e nel diritto delle cooperative.

Socio dello Studio Commercialisti Associati di corso Soleri 3 a Cuneo, fu revisore dei conti per il Comune di Cuneo e per l’Amministrazione provinciale, oltre che membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (fino al 2013), vicepresidente della Banca Regionale Europea-Gruppo Ubi (fino al novembre 2016) e consigliere di amministrazione di Finpiemonte Spa (dal 1994 al 2007), società della quale fu anche presidente per un semestre, nel 2005.

All’attività professionale affiancò quella di docente, prima – dal 1977 al 1984 – come insegnante di ruolo presso l’Istituto Tecnico per Ragionieri "E. Tesauro" di Fossano, e quindi come docente presso la facoltà di Economia e Commercio e di Scienze Politiche di Torino.

La commemorazione funebre si svolgerà lunedì 20 giugno alle ore 11 nella sala del commiato del tempio crematorio di Magliano Alpi con partenza dall’abitazione di via Meucci a Cuneo alle ore 10.