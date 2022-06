Non ce l'ha fatta il motociclista coinvolto nell'incidente sulla provinciale Cuneo-Mondovì

Nonostante la corsa all'ospedale di Cuneo non ce l'ha fatta il motociclista che ieri mattina, giovedì 16 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada provinciale Cuneo-Mondovì.

Si tratta di un monregalese, Rafael Fontana, 39 anni, molto conosciuto e stimato in zona, sia per la sua passione per le due ruote che per i balli latino americani, lavorava per la Massucco T., azienda specializzata nella vendita e noleggio di macchine per movimento terra e sollevamento.